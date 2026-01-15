Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор підбив підсумки півфіналу Кубка англійської ліги проти Арсенала (2:3). Його слова наводить Sky Sports.

Я дуже вражений залученістю та самовіддачею гравців. Вони віддали всі сили. Гра була відкритою. Розчарований пропущеним голом після кутового і третім голом, тому що ми повернулися в гру і в той момент домінували.

Ми ніби вимкнулися після початку другого тайму, але не можу дорікнути футболістам. Кілька гравців застудилися, на тижні деякі отримали травми, але команда показала, що готова бігати і боротися один за одного. Санчес зробив видатний сейв за рахунку 1:3, зберігши нам шанси на прохід.

Нам є над чим попрацювати, але в цілому мені сподобався настрій команди, - сказав Росеньйор.