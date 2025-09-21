Ротань: «Через працю і важку роботу ми повинні йти до своєї ідеальної гри»
Фахівець висловився про гру своїх підопічних
близько 2 годин тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував матч шостого туру УПЛ з ФК Кудрівка (2:0).
«Ми дуже задоволені і відношенням наших форвардів на тренуванні і розумінням над чим ми працювали цей тиждень. Це все в нас виходило і я дуже задоволений тим, що хлопці були в цьому матчі сконцентровані і ми мали цілісний вигляд.
Через працю і важку роботу ми повинні йти до своєї ідеальної гри. Я вважаю, що у першому таймі в нас було все: моменти, удари, єдине що реалізація, хвилювання, бо не могли забити.
Коли ми забили перший гол – у нас з’явився простір якраз для Назаренка і другий гол коли ми забивали – це якраз його найкращі якості.
Кудрівка гарно оборонялась. Що стосується структури і контролю м’яча ми були також непогані, але не виходило нам забивати в першому таймі», – сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.
Полісся вийшло на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі дев'ять набраних балів.
29 вересня команда Ротаня в рамках сьомого туру чемпіонату України завітає в гості до Вереса (18:00).