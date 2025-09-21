Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував матч шостого туру УПЛ з ФК Кудрівка (2:0).

«Ми дуже задоволені і відношенням наших форвардів на тренуванні і розумінням над чим ми працювали цей тиждень. Це все в нас виходило і я дуже задоволений тим, що хлопці були в цьому матчі сконцентровані і ми мали цілісний вигляд.

Через працю і важку роботу ми повинні йти до своєї ідеальної гри. Я вважаю, що у першому таймі в нас було все: моменти, удари, єдине що реалізація, хвилювання, бо не могли забити.

Коли ми забили перший гол – у нас з’явився простір якраз для Назаренка і другий гол коли ми забивали – це якраз його найкращі якості.

Кудрівка гарно оборонялась. Що стосується структури і контролю м’яча ми були також непогані, але не виходило нам забивати в першому таймі», – сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.