Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань поділився враженнями після виїзної перемоги над Кривбасом (1:0) у п’ятому турі української Прем’єр-ліги.

– Перервали певну серію невдач. Наскільки психологічно далі має бути легше?

– Як мінімум, повинно бути легше, але це не говорить про те, що перемоги далі будуть даватись легше. Я сьогодні дуже задоволений хлопцями, тим, як вони хотіли перемогти. В матчах, які в нас були, дуже багато було невезіння, й ми не могли перемогти, тому цей результат повинен додати трохи впевненості. Але ми розуміємо, що потрібно з кожною грою ставати кращими й налаштовуватись, як мінімум, як це було сьогодні. Дуже важливо, що сьогодні команда була налаштована на перемогу й хотіла перемогти. Це було видно не лише по гравцях, які були на полі, а й по тих гравцях, які переживали на лаві запасних. Це дуже хороший момент, який всіх нас об’єднує.

– Якою була ця гра? Як ви її оціните?

– Бойовою. Дуже багато було вертикальної гри. Що стосується гри загалом, то, мабуть, єдине, що не сподобалось — програли багато підборів. По суті, в нас виникали проблеми тільки через те, що ми програвали ці підбори або боротьбу, яка була 50 на 50. Але й на м’ячі в нас було досить моментів, де ми могли робити рахунок більшим. Потрібно віддати належне команді суперника — у них були моменти, й вони, мабуть, не заслуговують на поразку. Якщо одним словом — гру можна назвати бойовою.

– Сьогодні в команди було багато гольових моментів. Філіппов забив, але був офсайд. Після потрійної заміни їх стало ще більше. Вдалось за рахунок свіжої крові трохи збільшити темп?

– Зараз у нас є рівноцінні заміни — це дуже радує. Ми можемо тримати темп, я задоволений цим фактором. Дякую керівництву за те, що пішло назустріч та зрозуміло нас.

Свій наступний матч житомирське Полісся проведе в УПЛ 20 вересня, суперник — Кудрівка.