Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань підбив підсумки матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій проти італійської Фіорентини (2:3).

«Для нас це був не дуже вдалий матч, результат нас засмучує. У першому таймі ми грали агресивно, і я бачив, що команда грає так, як мені подобається. Нам не вистачило досвіду та майстерності, тоді як Фіорентина, випустивши на поле деяких гравців, значно підвищила свій технічний рівень».

Так, є про що шкодувати. Ми не відчували себе приреченими і не заслуговували програти в першому матчі з рахунком 3:0. Ми не змогли грати в рівній чисельності, до того ж у першому матчі. У будь-якому разі, я дуже задоволений тим, який дух панував на полі. Я дуже поважаю Піолі і дякую йому за те, що він зробив, і за те, що він є такою людиною. Бажаю Фіорентині успіхів і сподіваюся, що вона виграє Лігу конференцій», – сказав Ротань після матчу.