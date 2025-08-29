Ротань: «Нам не вистачило досвіду та майстерності»
Фахівець назвав причини поразки своїх підопічних
26 хвилин тому
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань підбив підсумки матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій проти італійської Фіорентини (2:3).
«Для нас це був не дуже вдалий матч, результат нас засмучує. У першому таймі ми грали агресивно, і я бачив, що команда грає так, як мені подобається. Нам не вистачило досвіду та майстерності, тоді як Фіорентина, випустивши на поле деяких гравців, значно підвищила свій технічний рівень».
Так, є про що шкодувати. Ми не відчували себе приреченими і не заслуговували програти в першому матчі з рахунком 3:0. Ми не змогли грати в рівній чисельності, до того ж у першому матчі. У будь-якому разі, я дуже задоволений тим, який дух панував на полі. Я дуже поважаю Піолі і дякую йому за те, що він зробив, і за те, що він є такою людиною. Бажаю Фіорентині успіхів і сподіваюся, що вона виграє Лігу конференцій», – сказав Ротань після матчу.
Полісся вилетіло з Ліги конференцій і припинило боротьбу в єврокубках цього сезону.
Наступний офіційний матч команда проведе проти 31 сепрня на виїзді проти київського Динамо в чемпіонаті.