Колишній тренер Карпат, Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич зробив прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Полісся – Фіорентина.

Недооцінка від Фіорентини? Побачимо, гра покаже. Ми ж не знаємо, у якому стані зараз Фіорентина.

Проти Фіорентини всі повинні бути лідерами і не боятися грати сміливо. Результат на гравців Полісся не повинен давити, бо все таки у суперниках серйозна команда – Фіорентина, а не Санта-Колома. На фоні такого суперника потрібно показати гру і що команда щось може. Думаю, буде результативна нічия.

Три поразки поспіль? Я вже неодноразово казав, що Ротаню треба час. В Олександрії йому його дали і він збудував команду. У Поліссі потрібно те саме. Те, що там «нахімічили» до нього, то не Ротаня проблеми, – заявив Маркевич в інтерв'ю «Українському футболу».