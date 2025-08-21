Нападник Полісся Олександр Філіппов поділився очікуваннями від протистояння раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з Фіорентиною.

По-перше, це, мабуть, звичайний тиск – перші ігри із Санта-Коломою. Ми розуміли, що тільки починається наш європейський шлях. Звичайно, прийшли нові гравці, новий тренерський штаб, нові вимоги щодо гри. Було важко, адже не вистачало часу, щоб звикнути одне до одного. Тому перші матчі були ніби періодом «притирання».

А вже з Пакшем було більше розуміння, як ми хочемо грати. Не все виходило, але ми поступово напрацьовували потрібні елементи протягом усього підготовчого періоду.

У кожній грі ми бачимо моменти, які можна покращити. Тренери готують нам багато матеріалу, показують помилки й підказують, як діяти ефективніше. Тому навіть у переможних матчах є те, над чим треба працювати.

Ми прекрасно розуміємо, що Фіорентина це топ-команда з Італії. Звісно, буде мотивація, дисципліна, максимальна віддача на полі. Але ми не боїмося. Гратимемо для наших уболівальників і з нашими уболівальниками, які приїдуть підтримати. Віддамо всі сили, щоб здобути перемогу.

Насамперед, італійці – це дисципліна й порядок у захисті. Італійські команди відомі цим: захисники та півзахисники залишають дуже мало простору. Вони грають жорстко. Але ми ретельно розібрали суперника, тому, думаю, підготовка у нас хороша.

Як такого кумира саме з Фіорентини у мене нема. Але можу відзначити багатьох атакувальних гравців, які виступали в Серії А: Кіна, Джеко, Ґудмундссона. У Фіорентини зараз теж є кваліфіковані гравці, а також голкіпер світового класу – де Хеа. Тому суперник буде дуже цікавим.

Навантаження? Звичайно, буває важко. Але ми не будемо виправдовуватися цим і не вважаємо навантаження причиною можливих поразок. Це наш вибір, наш шлях, і ми будемо битися до кінця.

Щодо Кубка України, поки що ми не думаємо про нього, адже цю стадію пропускаємо. Найголовніше – матчі, які попереду. Завтра Фіорентина, потім матч-відповідь, потім зустріч із Динамо. А вже після цього будемо ставити нові цілі. Амбіції в клубу високі, тож крок за кроком йтимемо до них.

Вболівальникам хотів би сказати, що ми дуже розраховуємо на вашу підтримку! Приходьте, вболівайте, а ми зробимо все можливе, щоб подарувати вам радість, – заявив Філіппов у інтерв'ю Sport Express UA.