Український фахівець Олег Федорчук поділився думкою про перспективи Руслана Ротаня у ролі головного тренера житомирського Полісся, а також згадав про нового наставника Шахтаря Арду Турана. Цитує експерта Sport.ua.

«Я задам зустрічне питання. А скільки Арді Турану, який приїхав з Туреччини, дати часу на знайомство з футболістами? Ротань варився в нашому чемпіонаті і знає можливості гравців, тим більше з багатьма з них він вже працював.

Туран змінив гру. Команда вже стала на порядок краще виглядати, ніж за попереднього наставника, чого поки не скажеш про різницю гри в Поліссі за Ашура і тепер за Ротаня. Згоден, що тренеру важко, коли не вистачає футболістів, але ще важче, коли їх надлишок. У команді 15 легіонерів, а грають лічені одиниці», – сказав Федорчук.