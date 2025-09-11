Головний тренер Полісся Руслан Ротань відреагував на інформацію про потенційний обмін вінгера Олександра Назаренка на півзахисника Шахтаря Єгора Назарину з доплатою зі сторони «гірників». Слова фахівця передає пресслужба житомирян.

Мені зараз дуже тяжко відповісти на це питання, тому що, мабуть, краще на це відповість наш спортивний директор. Якщо були ці розмови, то в цій розмові був спортивний директор.

Звичайно, на сьогодні Назаренко важливий для нас гравець, і ми б не хотіли його, скажемо так, загубити, продавати. Але є ще стратегія клубу і є трансферна ціна конкретного гравця. Тому ми повинні на це загалом дивитися, робити висновки і вже, порадившись з клубом, приймати рішення.