Ротань назвав стартовий склад Полісся на матч кваліфікації Ліги конференції проти Санти Коломи
Поєдинок пройде в Словаччині
8 хвилин тому
Фото: ФК Полісся
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань визначився зі стартовим складом команди на перший матч другого раунду відбору Ліги конференцій проти Санти Коломи з Андорри.
Полісся: Кудрик, Михайліченко, Бескоровайний, Чоботенко, Хардої, Бабенко, Андрієвський, Йосефі, Гонсалвеш, Гуцуляк, Гайдучик.
Матч пройде на стадіоні «Futbal Tatran Aréna» (вміщує 6 500 глядачів) в словацькому місті Пряшев та розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Переможець пари Полісся – Санта-Колома зустрінеться з тим, хто виявиться сильнішим у протистоянні Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).
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