Павло Василенко

Захисник Микита Кравченко приєднався до Полісся на правах повноцінного трансферу. Контракт з ексгравцем Олександрії розраховано на три роки, повідомляє пресслужба житомирського клубу.

У сезоні 2023/24 Кравченко вже захищав кольори Полісся на правах оренди. За цей період 28-річний захисник провів 15 матчів у складі «вовків», відзначившись двома результативними передачами.

За свою кар’єру Кравченко також встиг пограти за Динамо, Олімпік, Дніпро-1 та Олександрію.