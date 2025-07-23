Полісся офіційно підписала Кравченка
Футболіст повернуся у Житомир
близько 3 годин тому
Фото: ФК Полісся
Захисник Микита Кравченко приєднався до Полісся на правах повноцінного трансферу. Контракт з ексгравцем Олександрії розраховано на три роки, повідомляє пресслужба житомирського клубу.
У сезоні 2023/24 Кравченко вже захищав кольори Полісся на правах оренди. За цей період 28-річний захисник провів 15 матчів у складі «вовків», відзначившись двома результативними передачами.
За свою кар’єру Кравченко також встиг пограти за Динамо, Олімпік, Дніпро-1 та Олександрію.