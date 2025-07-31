Ротань оголосив стартовий склад Полісся на матч кваліфікації Ліги конференцій з андоррцями
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 1 години тому
Фото: ФК Полісся
Сьогодні житомирське Полісся проведе матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти андоррської Санти Коломи.
Головні тренери команд Федеріко Бессоне та Руслан Ротань оголосили стартові склади.
Санта Колома: Руїз, Цистеро, Моурело, Пуерто, Родрігес, Арйана, Леон, Сан Ніколас, Лопес, Креспо, Ремолінс.
Полісся: Кудрик, Сарапій, Назаренко, Бабенко, Філіппов, Гуцуляк, Міхайліченко, Андрієвський, Караман, Чоботенко, Крушинський.
Матч-відповідь Санта Колома – Полісся пройде сьогодні та розпочнеться о 19:00.
Переможець цієї пари у третьому раунді ЛК зіграє проти переможця протистояння Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).
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