Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до гравців житомирського Полісся напередодні гри проти андоррської Санти Коломи у Лізі конференцій.

«Усе, що ви зробите – це ваша заслуга. Все, що ви не зробите – це також ваша заслуга.

Боріться до кінця! Ви бійці! Не віддавайте нікому ніякого моменту. Якщо ви бачите, що ви можете – йдіть до кінця і для вас немає перешкод.

Хлопці, будь ласка, я розумію, про що говорю. Будь ласка, покажіть гарну гру. Полісся, вперед!» – сказав Усик в соцмережах.