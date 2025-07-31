Усик звернувся до футболістів Полісся напередодні матчу кваліфікації Ліги конференції проти Санти Коломи
Боксер зробив мотивуючу заяву
близько 1 години тому
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до гравців житомирського Полісся напередодні гри проти андоррської Санти Коломи у Лізі конференцій.
«Усе, що ви зробите – це ваша заслуга. Все, що ви не зробите – це також ваша заслуга.
Боріться до кінця! Ви бійці! Не віддавайте нікому ніякого моменту. Якщо ви бачите, що ви можете – йдіть до кінця і для вас немає перешкод.
Хлопці, будь ласка, я розумію, про що говорю. Будь ласка, покажіть гарну гру. Полісся, вперед!» – сказав Усик в соцмережах.
Нагадаємо, що у першій зустрічі житомиряни поступилися Санті Коломі з рахунком 1:2.
Матч-відповідь Санта Колома – Полісся пройде сьогодні та розпочнеться о 19:00.
Переможець цієї пари у третьому раунді ЛК зіграє проти переможця протистояння Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).
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