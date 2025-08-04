18-річний голкіпер Карпат Назар Домчак поділився емоціями від дебюту у вищому дивізіоні у матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Полісся (0:2).

Перша гра, не все виходило в нас. Щодо пенальті – це моя робота. Пощастило, відбив, але це не помогло команді. Треба було в першому таймі відбивати – і можна було б про щось говорити. До гри спокійно підходив. Говорили з тренерським штабом, мене всі підтримували, казали щоб грав так, як умію.

Я не стояв, а грав у основному складі. Я дуже радий, що тренерський колектив довірився мені. Сподіваюся, що буду виправдовувати на полі свої досягнення, і дай Бог, далі грати.

Взаємодія з партнерами нормальна. Я вже не перший день працюю в цьому колективі, вже більше року. Те, що так ввів м’яч – треба було ще далі, щоб був вихід сам-на-сам. А, те що суддя не показав картку – для мене це дивно.

Я з вами погоджуюся, в першому таймі в нас не дуже виходило. Можливо, це через те, що вони грали вже офіційні ігри в єврокубках, але це не виправдання. Ми грали дома, ми мали виходити і гризти, вигризати просто.

Але то перша гра. Ми не розчаровуємося та працюємо дальше. Попереду 29 турів, ще все помінятися може. Забуваємо цю гру та готуємося до наступної. Календар від нас це не залежить. Таке жеребкування, ми нічого не зробимо.

Дебют у 18 років означає, що треба працювати ще більше. Збулася моя дитяча мрія – дебютувати в найвищому дивізіоні України. Мрія здійснилася – працюємо далі, ставимо перед собою ще більші цілі.

Ейфорія була, коли виходив, коли багато людей кричали. А під час гри вже звикнувся, вже як у вакуумі був, не звертав увагу на щось таке, просто грав у футбол зі своїми партнерами проти команди-суперника. Тренер підходив? Підказували. Завжди підказують. Якщо не підказують – то вже погано трошки.