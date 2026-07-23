Головний тренер Полісся Руслан Ротань перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена розповів про кадрову ситуацію та підготовку команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Є тренувальний процес, ігровий процес і збори, де гравці травмуються. Ця складова дуже важка перед єврокубками. Ми маємо заявку на дві гри і розуміння, наскільки наші гравці, які травмувались, випали. Всі, хто сьогодні був на футбольному полі — це заявка на дві гри з «Копенгагеном». Далі чекаємо на повернення травмованих гравців. Все залежить від того, наскільки швидко вони повернуться на футбольне поле.

По-перше, ми бачили не тільки товариські поєдинки «Копенгагена», ми бачили й ігри при цьому тренері в чемпіонаті. Наголошую, це не тільки гра з м'ячем, це й гра без м'яча: наскільки ми будемо агресивні, наскільки ми будемо компактними, наскільки ми будемо дисципліновані проти цієї команди. По суті, це те ж, про що дбає команда «Копенгаген», коли грає проти своїх суперників.

В кожному матчі є боротьба, яку не потрібно програвати. Звісно, це йде від настрою. Але ми повинні думати не тільки про боротьбу, а і про організацію гри з м'ячем та розуміння. Всі теорії, які зараз були про команду «Копенгаген», ми про це проговорювали з хлопцями. У нас є розуміння, як «Копенгаген» грає на м'ячі, як грає без м'яча. Так як і вони нас вже вивчили, ми їх також вивчили. Футбольне поле все розставить на свої місця.

Трансфер Алі Джасіма? Дивіться, такі перемовини були, але ви знаєте, що є дуже багато нюансів, які не призвели до повноцінного трансферу. Це може бути різне, і запити гравця і війна в країні. Тому я думаю, що на сьогодні розмовляти і спекулювати цією інформацією немає сенсу.