Головний тренер Полісся Руслан Ротань перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша оцінив майбутнього суперника. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Команда пройшла досить складного, хорошого суперника — Марібор. Ми також вивчили ці матчі. Що стосується Пакша — вертикальна, силова команда.

Матч із Академією Пушкаша на зборах? Так, можна порівнювати стиль гри цих клубів. Вони також активно пресингують, не залишають вільного простору. Як я вже казав раніше, нас очікує складне протистояння. Проти таких суперників важко працювати з м’ячем, особливо — виходити з-під тиску, будуючи атаку від оборони. Ми до цього готуємося й маємо бути максимально зібраними. І гра в позиції, і без м’яча — все відіграватиме ключову роль.

Бьоде — найкращий бомбардир чемпіонату Угорщини? Так, ми вивчали його дії, але варто відзначити й інших гравців — усі вони високі, атлетичні, з якими потрібно вміти вести силову боротьбу. Як діяти? Насамперед — не дати їм відчути комфорт. Коли такі габаритні форварди відчувають тілесний контакт із захисником — їм легше грати. Тому ми акцентували увагу на випередженні, підстраховці, мобільності. Щойно нападник втрачає це «відчуття» суперника — йому стає незручно.