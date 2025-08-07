Ротань порівняв майбутнього суперника у Лізі конференцій з командою українця
Полісся грало проти клубу Артема Фаворова на зборах. Він представляє той самий чемпіонат, що й Пакш
14 хвилин тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша оцінив майбутнього суперника. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Команда пройшла досить складного, хорошого суперника — Марібор. Ми також вивчили ці матчі. Що стосується Пакша — вертикальна, силова команда.
Матч із Академією Пушкаша на зборах? Так, можна порівнювати стиль гри цих клубів. Вони також активно пресингують, не залишають вільного простору. Як я вже казав раніше, нас очікує складне протистояння. Проти таких суперників важко працювати з м’ячем, особливо — виходити з-під тиску, будуючи атаку від оборони. Ми до цього готуємося й маємо бути максимально зібраними. І гра в позиції, і без м’яча — все відіграватиме ключову роль.
Бьоде — найкращий бомбардир чемпіонату Угорщини? Так, ми вивчали його дії, але варто відзначити й інших гравців — усі вони високі, атлетичні, з якими потрібно вміти вести силову боротьбу. Як діяти? Насамперед — не дати їм відчути комфорт. Коли такі габаритні форварди відчувають тілесний контакт із захисником — їм легше грати. Тому ми акцентували увагу на випередженні, підстраховці, мобільності. Щойно нападник втрачає це «відчуття» суперника — йому стає незручно.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій і онлайн трансляцією гри можна вже сьогодні, 7 серпня, на сторінці події Полісся – Пакш на Xsport. Початок – о 21:00.
Також Ротань оцінив готовність Полісся до матчу кваліфікації Ліги Конференції проти Пакша.
Поділитись