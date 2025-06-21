Ротань повідомив подробиці відновлення хавбека Полісся
Футболіст має проблеми зі здоров'ям
близько 1 години тому
Фото: ФК Полісся
Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів про відновлення півзахисника житомирської команди Олександра Назаренка.
«У Назаренка дуже неприємна травма – сімфізит, типова травма для футболістів. На сьогодні Олександр почуває себе непогано, на зборах він почне працювати, але під наглядом лікарів і реабілітологів.
Ми всі хочемо, щоб він якомога швидше повернувся, проте потрібно дати час для відновлення. Я надіюсь, що в найближчі два тижні він вже буде тренуватися в основній групі», – сказав Ротань на пресконференції.
У сезоні 2024/25 Назаренко провів у складі Полісся 33 матчі у всіх турнірах, забив сім м’ячів та зробив дев’ять асистів.