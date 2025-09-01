У неділю, 31 серпня, Полісся на виїзді з рахунком 1:4 поступилося київському Динамо у матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги. Головний тренер житомирян Руслан Ротань прокоментував розгромну поразку від діючих чемпіонів України.

«Я вважаю, що перші 30 хвилин були повністю під нашим контролем і ми крім голу мали ще забивати. Це потрібно відзначити. І єдина помилка... Особливо пенальті нашу команду поставив у ступор.

На жаль, ми в психологічному плані виглядали дуже незібрано. Опустили руки десь, можливо, так краще слова підібрати. І все, що було потім, це не дуже хотіли, тому що, мабуть, потрібний був характер.

Гра пішла швидше, мабуть, після пенальті. Не знаю, нехай ці епізоди вирішують ті, хто повинен дивитися. Мені здається, що пенальті повністю зламав гру, принаймні з нашого боку.

Ротація? Дійсно, ротація, можливо, було б кращим рішенням на сьогодні, але Динамо має в себе два рівноцінні склади. Цього в нас, на жаль, немає», – сказав Ротань на післяматчевій пресконференції.