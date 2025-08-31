Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над житомирським Поліссям (4:1) у матчі четвертого туру УПЛ.

«Вітаю вболівальників з перемогою, важливою перемогою. Ви знаєте, досить непростий період був у нас, і цією грою ми, можливо, підводимо певну риску під відрізком, який у нас був – матчі єврокубкові, матчі чемпіонату України. Зараз готуватися будуть гравці в національній та молодіжній збірних. У нас є можливість перепочити та зробити такий перепочинок.

Розуміючи стан команди після гри з Маккабі, я на наступний день зробив повний вихідний для футболістів. Хоча зазвичай у нас гравці, які виходили у стартовому складі, мають невелику таку розминку, а гравці, які не грали або виходили на заміну, мають повноцінне тренування. Я змінив повністю розклад, відмінив усе та дозволив підопічним робити те, що їм заманеться, вони могли піти, куди хочуть. Можливо, хтось захоче відновлення, хтось захоче самостійно потренуватися, але це вже було на їхній розсуд.

Ми працювали достатньо багато в період підготовки, тому, можливо, така несподівана дія. Хоча я не можу сказати, що було легко – і погода, і матчі через два дні на третій, і логістика – все це далося взнаки. Ми грали з командою доволі непростою, я чудово знаю стиль Руслана Петровича, і знаю амбіції президента «Полісся», і знаю, які вимоги вони перед собою ставлять. Ми обрали таку тактику на гру, яку вдалося реалізувати, хоча, безумовно, не обійшлося без помилок», – цитує Шовковського клубна пресслужба.