Півзахисник Динамо Назар Волошин поділився емоціями в ефірі УПЛ ТБ після переможного матчу з Поліссям (4:1) у рамках четвертого туру УПЛ.

«Мені здається, максимально розібрали Полісся та могли забивати ще більше.

Ми налаштовуємося так само на єврокубки, як і на УПЛ. Просто в УПЛ вдається це робити, а в єврокубках – не завжди.

Мої активні дії? Це, як кажуть, спіймав кураж. Якщо ти в собі впевнений, то з кожним моментом стаєш краще і краще», – цитує Волошина клубна пресслужба.