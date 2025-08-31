Волошин: «Максимально розібрали Полісся та могли забивати ще більше»
Хавбек назвав причини успіху біло-синіх проти житомирської команди
близько 2 годин тому
Фото - ФК Динамо
Півзахисник Динамо Назар Волошин поділився емоціями в ефірі УПЛ ТБ після переможного матчу з Поліссям (4:1) у рамках четвертого туру УПЛ.
«Мені здається, максимально розібрали Полісся та могли забивати ще більше.
Ми налаштовуємося так само на єврокубки, як і на УПЛ. Просто в УПЛ вдається це робити, а в єврокубках – не завжди.
Мої активні дії? Це, як кажуть, спіймав кураж. Якщо ти в собі впевнений, то з кожним моментом стаєш краще і краще», – цитує Волошина клубна пресслужба.
Після цього матчу Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 12 очок.