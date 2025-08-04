У стартовому турі Української Прем'єр-ліги львівські Карпати зустрілися із Поліссям з Житомира. Команда Руслана Ротаня здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0, а голами відзначилися Гайдучик та Назаренко.

Після закінчення зустрічі головний тренер житомирської команди поділився думкою про поточну кадрову ситуацію в колективі, а також прокоментував трансферні плани клубу.

«На даний момент ми вивчаємо наших футболістів, їх якості, хто краще підходить під наш футбол. Я вважаю, що місяць – дуже мало для того, щоб вивчити на 100 відсотків потенціал кожного гравця.

Потрібно зважати на той фактор, що є тренування, ігри, психологія – це дуже важливо. Напевно, ближче до зими ми будемо розуміти, які позиції нам треба підсилити, а зараз... Напевно, немає такого тренера, який не скаже: «Мені потрібний гравець на ту позицію, чи іншу».

На сьогоднішній день ми не є ідеальною командою. Є певні проблеми. Незважаючи на це, я бачу від хлопців розуміння, бачу, що вони віддають всі сили, на 100 відсотків на тренуваннях. Це зараз головне. Ближче до зими ми будемо розуміти – можливо, нікого і не доведеться купувати.

Головний показник – це матчі, чемпіонат, єврокубки. Найголовніше – щоб хлопці хотіли грати у національній збірній, молодіжній, юнацькій. Це для нас теж показник», – повідомив Ротань для Футбол360.