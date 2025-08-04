Відомі потенційні суперники Полісся в 4 раунді кваліфікації Ліги конференцій
Спочатку команда Руслана Ротаня має пройти Пакш
близько 2 годин тому
4 серпня у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування четвертого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26. Напередодні цієї процедури УЄФА скоротив перелік потенційних суперників Полісся на наступному етапі, проте насамперед житомирській команді належить подолати угорський Пакш.
Переможець цього протистояння отримає несіяний статус у жеребкуванні четвертого раунду.
У рамках третього раунду Ліги конференцій зустрічі між Поліссям та Пакшем заплановано на 7 та 14 серпня. Перша гра пройде на формально домашньому стадіоні українського клубу. Якщо Полісся пройде далі, наступний етап відбудеться 21 та 28 серпня.
Потенційні суперники Полісся в Q4 Ліги конференцій
- Фіорентина
- Переможець пари Вікінг – Істанбул Башакшехір
- Переможець пари Ракув – Маккабі Хайфа
- Переможець пари Сент-Патрікс – Бешикташ
- Переможець пари Сількеборг – Ягеллонія
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