Розклад матчів Ліги Європи на 19 лютого
Вісім поєдинків відкривають плей-оф сезону 2025/26
близько 11 годин тому
19 лютого відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи сезону 2025/2026.
Розклад матчів 19 лютого (київський час):
19:45 — Динамо Загреб (Загреб, Хорватія) – Генк (Генк, Бельгія)
19:45 — Бранн (Берген, Норвегія) – Болонья (Болонья, Італія)
19:45 — ПАОК (Салоніки, Греція) – Сельта (Віго, Іспанія)
19:45 — Фенербахче (Стамбул, Туреччина) – Ноттінгем Форест (Ноттінгем, Англія)
22:00 — Лудогорец (Разград, Болгарія) – Ференцварош (Будапешт, Угорщина)
22:00 — Селтік (Глазго, Шотландія) – Штутгарт (Штутгарт, Німеччина)
22:00 — Лілль (Лілль, Франція) – Црвена Звезда (Белград, Сербія)
22:00 — Панатінаїкос (Афіни, Греція) – Вікторія Пльзень (Пльзень, Чехія)
Матчі-відповіді відбудуться 26 лютого.
Фінал поточного розіграшу Ліги Європи запланований на 20 травня 2026 року. Він пройде на стадіоні Бешикташ у Стамбулі.
