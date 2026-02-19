Сімеоне: «Їдемо з Бельгії позитивним результатом»
Атлетіко розраховує вирішити долю протистояння у Мадриді
близько 12 годин тому
Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне прокоментував результат першого стикового матчу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге. Команди видали результативну нічию — 3:3.
Мадридці двічі виходили вперед по ходу зустрічі, однак не змогли втримати перевагу.
Ми вели 2:0, потім 3:2, але суперник чудово відреагував на пропущені м’ячі. Вийшов красивий матч із високим темпом, якісною грою та голами. Ми їдемо з позитивним результатом і сподіваємося довести справу до кінця на своєму полі, — наводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.
Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 24 лютого, в Іспанії. Команди зіграють на стадіоні Метрополітано в Мадриді. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.
