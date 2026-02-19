Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Гау поділився враженнями після переконливої перемоги над Карабахом у першому стиковому матчі Ліги чемпіонів.

Англійський клуб забив п’ять м’ячів ще до перерви, фактично вирішивши долю протистояння вже у першому таймі. Покером відзначився Гордон.

Такий результат неможливо передбачити. Найбільше мене потішив рівень гри. Швидкий гол нам допоміг. Після цього ми продовжили робити свою справу і створили багато моментів.

Ми показали блискучу гру. Можливо, одну з найкращих за довгий час. Карабаху не пощастило зустрітися з нами саме зараз. Вони продемонстрували майстерність, створили свої моменти, але думаю, що загалом ми добре оборонялися, коли це було необхідно. Ми планували самі диктувати хід гри. Хотіли самі йти вперед. Вірили, що такий підбір гравців із прицілом на атаку принесе результат. Іноді це спрацьовує, іноді — ні. Дуже задоволені тією грою, яку демонструє кожен футболіст, — наводить слова Гау офіційний сайт УЄФА.