Сьогодні, 14 жовтня, відбудуться вісім поєдинків європейського відбірного турніру до чемпіонату світу з футболу 2026 року. Пропонуємо ознайомитися з розкладом ігрового дня.

Розклад матчів (за київським часом):

19:00 — Естонія – Молдова

21:45 — Андорра – Сербія

21:45 — Іспанія – Болгарія

21:45 — Туреччина – Грузія

21:45 — Італія – Ізраїль

21:45 — Латвія – Англія

21:45 — Португалія – Угорщина

21:45 — Ірландія – Вірменія

Діючим чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у фіналі турніру 2022 року перемогла Францію. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті сильнішою виявилася команда Ліонеля Скалоні — 4:2.