Розклад матчів відбору до чемпіонату світу-2026 на 14 жовтня
Футбол. Кваліфікація ЧС-2026. Європа
близько 1 години тому
фото - uefa
Сьогодні, 14 жовтня, відбудуться вісім поєдинків європейського відбірного турніру до чемпіонату світу з футболу 2026 року. Пропонуємо ознайомитися з розкладом ігрового дня.
Розклад матчів (за київським часом):
19:00 — Естонія – Молдова
21:45 — Андорра – Сербія
21:45 — Іспанія – Болгарія
21:45 — Туреччина – Грузія
21:45 — Італія – Ізраїль
21:45 — Латвія – Англія
21:45 — Португалія – Угорщина
21:45 — Ірландія – Вірменія
Діючим чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у фіналі турніру 2022 року перемогла Францію. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті сильнішою виявилася команда Ліонеля Скалоні — 4:2.
