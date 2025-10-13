Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Косово здобула несподівану виїзну перемогу над Швецією з мінімальним рахунком. Єдиний гол зустрічі на 32-й хвилині оформив Асллані, скориставшись провалом у захисті господарів. Шведи активно шукали шляхи до воріт суперника, а їхні ключові атакувальні гравці – Ісак і Дьокереш – провели на полі всі 90 хвилин. Але так і не зуміли змінити хід гри. Незважаючи на перевагу за кількістю моментів і рідні стіни, скандинави поступилися і втратили майже всі шанси на чемпіонат світу.

Збірна Швейцарії на виїзді втратила можливість майже гарантувати вихід на чемпіонат світу. Словенія також потребувала перемоги, але вже для збереження шансів на плей-оф, однак перший тайм пройшов без ударів у площину. Швейцарія контролювала м’яч, основну загрозу створював Варгас. На 71-й хвилині Шешко отримав простір у штрафному та пробив поруч зі стійкою. На 80-й хвилині Манзамбі, який вийшов на заміну, завдав потужного удару в площину – Ян Облак врятував свою збірну. Як виявилося, всього цього виявилося замало для обох команд, аби забити.

Збірна Швеції після трьох поразок поспіль залишилася останньою з одним очком і у випадку набору хоча б одного балу Косово (7) втратить усі шанси на Мундіаль. Лідер – Швейцарія (10), Словенія (3) – третя.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Швеція – Косово 0:1

Гол: Асллані, 32

Швеція: Юханссон, Лагербільке, Гін, Лінделоф, Бернгардссон (Барджі, 46), Бергвалль (Еланга, 46), Свенссон, Аярі (Салетрос, 46), Гудмундссон (Сема, 82), Дьокереш, Ісак.

Косово: Мурич, Краснічі, Хайдарі, Хайрізі, Галлапені, Муслія (Яшарі, 66), Войвода, Ходжа (Емерллаху, 71), Авдуллаху, Мурікі, Асллані (Жегрова, 71).

Попередження: Хайдарі, 40, Мурич, 76

Словенія – Швейцарія 0:0

Словенія: Облак, Брекало, Бійол, Дркушич, Янжа (Сешлар, 88). Корнічнік, Черін, Елснік, Хорват (Віпотнік, 70), Шешко, Штурм (Стоянович, 57)

Швейцарія: Кобель, Відмер (Мугайм, 63), Ельведі, Аканджі, Родрігес (Байрамі, 77), Фройлер, Джака, Соу (Манзамбі, 63), Ндоє, Емболо, Варгас (Рідер, 77)

Попередження: Черін, 88