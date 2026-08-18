Павло Василенко

У структурі власності лондонського Челсі можуть відбутися серйозні зміни. Міноритарні власники клубу Тодд Боелі та Марк Волтер ведуть переговори з партнерами по консорціуму Clearlake Capital щодо продажу своїх акцій.

Мажоритарний власник Челсі Clearlake Capital контролює 61,5% клубу, тоді як Боелі та Волтер володіють по 12,8%. Саме їхні частки наразі можуть перейти до Clearlake, яку очолюють Бехдад Егбалі та Хосе Фелісіано.

Боелі був публічним обличчям консорціуму, який придбав Челсі чотири роки тому за 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Водночас фактичний контроль над клубом належить Clearlake.

Між власниками вже виникали розбіжності. У березні 2025 року Боелі заявляв, що партнери можуть піти різними шляхами через суперечки щодо майбутнього «Стемфорд Брідж». Керівництво клубу розглядає можливість реконструкції стадіону або навіть переїзду на нову арену, зокрема в район Ерлс-Корт.

«Ми повинні думати про довгострокову перспективу. У нас є велика можливість розвитку стадіону. Це буде момент, коли ми або об'єднаємося, або зрештою вирішимо піти різними шляхами», – говорив Боелі.

Напруженість між співвласниками проявлялася і раніше. Зокрема, повідомлялося про невдоволення Боелі рішеннями щодо тренерського штабу.

Цього літа Челсі призначив Хабі Алонсо, а клуб уже витратив понад 280 мільйонів фунтів стерлінгів на 12 нових футболістів. Тепер же майбутнє часток Боелі та Волтера може стати ще одним великим питанням для лондонського клубу.