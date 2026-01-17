Руд ван Ністелрой повернувся до тренерської діяльності
Фахівець працюватиме вдома
близько 1 години тому
Руд ван Ністелрой / Фото - KNVB
Легендарний в минулому форвард Руд ван Ністелрой втретє працюватиме зі збірною Нідерландів, повідомляє KNVB.
49-річний фахівець погодився працювати в тренерському штабі Роналда Кумана. Угода розрахована до літа 2026 року.
Раніше ван Ністелрой виконував функції помічника тренера під час Євро-2020 а раніше був помічником у 2014-2016 роках.
Як гравець він 70 разів виступав за збірну Нідерландів і забив 35 голів.
