Легендарний в минулому форвард Руд ван Ністелрой втретє працюватиме зі збірною Нідерландів, повідомляє KNVB.

49-річний фахівець погодився працювати в тренерському штабі Роналда Кумана. Угода розрахована до літа 2026 року.

Раніше ван Ністелрой виконував функції помічника тренера під час Євро-2020 а раніше був помічником у 2014-2016 роках.

Як гравець він 70 разів виступав за збірну Нідерландів і забив 35 голів.

Суперкомп’ютер визначив головного фаворита ЧС-2026.