Рух обіграв Чорноморець у контрольному матчі на зборах
Львів'яни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Кваса
близько 2 годин тому
Львівський Рух продовжує підготовку до нового сезону й провів черговий контрольний матч. У середу, 9 липня, команда Віталія Пономарьова зустрілася з одеським Чорноморцем на навчально-тренувальній базі у Винниках.
Поєдинок завершився мінімальною перемогою львів’ян — 1:0. Єдиний гол у матчі вже на 13-й хвилині забив півзахисник Руха Костянтин Квас.
Для Руха це був третій спаринг на літніх зборах. Раніше команда зіграла внічию з Агробізнесом (1:1) та поступилася Ниві з Тернополя (1:2).
Щодо Чорноморця, одеський клуб цього літа готується до старту в Першій лізі після вильоту з УПЛ. Керівництво вже активно працює над оновленням складу, підписуючи гравців із досвідом виступів на вищому рівні.
Контрольний матч. 9 липня
Рух (Львів) — Чорноморець (Одеса) 1:0
Гол: Квас, 13