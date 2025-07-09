Львівський Рух продовжує підготовку до нового сезону й провів черговий контрольний матч. У середу, 9 липня, команда Віталія Пономарьова зустрілася з одеським Чорноморцем на навчально-тренувальній базі у Винниках.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою львів’ян — 1:0. Єдиний гол у матчі вже на 13-й хвилині забив півзахисник Руха Костянтин Квас.

Для Руха це був третій спаринг на літніх зборах. Раніше команда зіграла внічию з Агробізнесом (1:1) та поступилася Ниві з Тернополя (1:2).

Щодо Чорноморця, одеський клуб цього літа готується до старту в Першій лізі після вильоту з УПЛ. Керівництво вже активно працює над оновленням складу, підписуючи гравців із досвідом виступів на вищому рівні.

Контрольний матч. 9 липня

Рух (Львів) — Чорноморець (Одеса) 1:0

Гол: Квас, 13