Рух офіційно завершив співпрацю з основним гравцем
Футболіст отримав статус вільного агенту
12 хвилин тому
Фото: ФК Рух
Рух офіційно оголосив про відхід центрального захисника Романа Дідика.
Загалом у складі жовто-чорних український центрбек провів чотири роки: 90 матчів, чотири голи та три асисти. Він входить у топ-5 гравців за кількістю проведених матчів за львівську команду.
Раніше повідомлялося, що наступним клубом Дідика стане черкаський ЛНЗ.
Рух у сезоні 2024/25 посів восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 38 залікових пунктів.
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