Павло Василенко

Іван Федик призначений головним тренером львівського Руха. Про це повідомила пресслужба клубу. Українського фахівця представив засновник Руха Григорій Козловський.

У тренерський штаб 37-річного Федика увійдуть Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк, Андрій Ковтун, Олег Кононихін та Віктор Чижик.

Нагадаємо, що попередній наставник Руху Віталій Пономарьов влітку очолив черкаський ЛНЗ.

У період з 2020 року по 2021 рік Федик вже очолював першу команду жовто-чорних та вперше в історії вивів її до української Прем'єр-ліги.

Після цього фахівець виконував у клубі функції директора з футболу, а у сезоні 2024/25 очолював Рух-2, з яким посів друге місце у групі A Другої ліги.