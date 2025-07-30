Один із ключових захисників львівського Руха Віталій Роман може продовжити кар'єру за кордоном. Про інтерес до 22-річного футболіста з боку клубу польської Екстракласи повідомив журналіст Ендрю Тодос. Назву потенційного нового клубу поки не розголошують, але відомо, що сторони вже перебувають на етапі переговорів.

У сезоні 2024/25 Роман відіграв 29 матчів у всіх турнірах, демонструючи стабільність в оборонній лінії, хоч і не відзначився результативними діями.

Контракт футболіста з Рухом чинний до 31 грудня 2026 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця наразі становить близько 800 тисяч євро. Роман народився в Новому Роздолі Львівської області та є вихованцем місцевого футболу.

Водночас Рух нещодавно посилив склад — до команди приєднався молдовський півзахисник Влад Рейляну, якого орендували з правом подальшого викупу.

Також, Рух вже визначився із заміною для Віталія Романа.