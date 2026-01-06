Звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера Манчестер Юнайтед викликало хвилю жартів у соціальних мережах.

Одна з популярних публікацій містила фотографію з усміхненими людьми, яких автор у жартівливій формі представив як самого Аморіма та членів його тренерського штабу. Допис супроводжувався підписом із прозорим натяком на фінансову сторону розставання з клубом.

Я б теж сміявся, якби отримав 10 мільйонів фунтів компенсації

Як звернув увагу портал Goal, цю публікацію вподобав півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну. Така реакція футболіста не залишилася непоміченою, зважаючи на його непрості стосунки з уже колишнім наставником. Майну був незадоволений своїм становищем у команді, оскільки за Рубена Аморіма отримував обмежену кількість ігрового часу.