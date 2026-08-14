Сергій Разумовський

Київське Динамо розглядало можливість підсилити атакувальну лінію колумбійським вінгером Каміло Меною, який виступає за Лехію з Гданська. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, ринкова вартість 21-річного футболіста оцінюється Transfermarkt у чотири мільйони євро. Водночас польський клуб був готовий розглянути продаж гравця приблизно за сім-вісім мільйонів євро.

Для Динамо представники Лехії могли встановити інші фінансові умови, а київський клуб розраховував придбати Мену значно дешевше. Проте трансферна історія не отримала продовження.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк вирішив відмовитися від підписання колумбійського футболіста. Ведучий Михайло Співаковський оцінив рівень Мену як «півтора Бруніньйо».

Ймовірно, йдеться про колишнього гравця Карпат Бруніньо, а не про новачка Шахтаря, який також виступає під цим прізвиськом. Таким чином, Костюк не побачив у Мені футболіста, здатного суттєво посилити склад Динамо вже зараз.

Напередодні Динамо вилетіло з єврокубків від азербайджанського Карабаха. Раніше також кияни віддали іншого колумбійського вінгера Анхеля Торреса в оренду.