Колишній головний тренер Динамо і збірної України, а також експерт Йожеф Сабо в інтерв'ю сайту BLIK.ua оцінив виступ флангового захисника національної команди Юхима Коноплі в матчі проти Ісландії (5:3) у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

«Конопля проти Ісландії повністю провалився і не увійшов у гру. Всі м'ячі були забиті з його зони. Я здивований, як Ребров цього не помітив і не посилив правий фланг, щоб була страховка.

Я б на місці Реброва поміняв Коноплю, але у нас немає правих захисників. Не знаю, чому Ребров не викликав Караваєва, який за відсутності Тимчика може закрити цю позицію. Конопля у відборі був просто ніякий.

Може-бути і так, не знаю [що Ребров тримає Коноплю на фарт через те, що він рудий]. Але так не можна грати – влаштовувати прохідний двір на правому фланзі!»