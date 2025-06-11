Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо після заключного матчу на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) розкритикував гру захисників Шахтаря Миколи Матвієнка та Валерія Бондаря на товариському турнірі.

Матвієнку вже 29 років, але скажіть, за весь цей час ним хтось цікавився? Ні. В Арсенал я не вірю. Він дуже слабкий центральний захисник, у відборі нуль.

Йому просто пощастило, що він у Шахтарі грає, який у чемпіонаті постійно атакує і захищатися не особливо то й потрібно. А в збірній Матвієнко ще й капітан команди. Проти Канади він вийшов зліва і це був провал. Як йому канадець прокинув між ніг у моменті з першим голом. Кошмар.

У футболі така тенденція, що в майбутньому гратимуть ще сильніше. Подивіться на АПЛ і Бундеслігу. Куди там Матвієнку? Я взагалі вважаю, що він не тягне рівень збірної України.

А Бондар – це взагалі. Таке відчуття, що його від безвиході викликають. У нас є набагато сильніші захисники за нього, – заявив Сабо в інтерв’ю Sport-express.ua.