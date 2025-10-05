Сабо: «Матвієнко не вміє елементарно м'ячі відбирати, а його в збірну України викликають»
Експерт жорстко висловився про капітана «гірників»
близько 1 години тому
Колишній головний тренер національної збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту «Український футбол» розкритикував гру захисника Шахтаря Миколи Матвієнка у поєдинку восьмого туру УПЛ проти ЛНЗ, у якому донецька команда зазнала поразки з рахунком 1:4.
«Проблема одна – гармидер у захисті Шахтаря. От як грав сьогодні Матвієнко? Та він не вміє елементарно м'ячі відбирати, а його ще й в національну збірну України викликають!
Звик до того, що його команди в УПЛ грає переважно на атаку, тож йому треба просто приймати м'яч і віддавати вперед, а не відпрацьовувати як слід в захисті. Ну, і не тільки Матвієнко, там всі захисники сьогодні зіграли погано».
Незважаючи на поразку, Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, набравши 17 очок після восьми турів.