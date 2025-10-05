Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над донецьким Шахтарем (4:1) у восьмому турі чемпіонату України.

«Хочу подякувати сьогодні хлопцям за гру, я їм після гри сказав. Результат важливий у будь-якому матчі, але я їм сказав, що сьогодні на полі була команда – і це було найважливіше на сьогоднішній день, тому що в нас багато футболістів пішло, багато прийшло, нові вимоги до футболістів.

Звичайно, їм потрібен також час, щоб звикнути до цих вимог. Але я сьогодні побачив на полі команду. Тим більше ми сьогодні грали за іншою схемою, ми готувалися спеціально під Шахтар. Тому я хочу подякувати в першу чергу команді», – сказав тренер у коментарі для YouTube-каналу «Футбол 360».