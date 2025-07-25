Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував домашню поразку від Санта-Коломи (1:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

— Чи варто чекати змін у складі на матч-відповідь після такого результату?

— Результат потрібно прийняти й проаналізувати. За тиждень ми маємо вийти іншою командою. Ми повинні бути голодними до перемоги і результату.

— Бабенко й Андрієвський після гри говорили, що відчували сильний тиск і нервозність.

— Дійсно, я шокований. Я не відчував, що після забитого гола ми станемо іншими — можливо, це справді було пов'язано з хвилюванням.

— Що з Тейлором? Наскільки серйозна травма?

— Щось у коліні хруснуло. Потрібно зробити МРТ, потім буде зрозуміліше.

— Як тренер, як ви сприймаєте цю поразку?

— У першу чергу я беру результат на себе. Хлопцям, без сумніву, сьогодні завадило хвилювання.

— Що робитимете з ментальністю команди?

— Думаю, потрібно спокійно все проаналізувати. Зрозуміти, що саме сталося з ментальністю.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться наступного четверга, 31 липня, на полі Санта-Коломи.