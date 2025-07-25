Сабо: «Прошу вас, не кажіть мені більше про Судакова!»
Фахівець висловився про хавбека «гірників»
близько 1 години тому
Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю виданню BLIK.ua оцінив гру півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа (4:2).
«Прошу вас, не кажіть мені більше про Судакова! Я його взагалі не бачив. Про нього стільки пишуть журналісти, а по факту... Я не знаю, кому із зарубіжних команд він може сподобатися, щоб його купили».
Матч-відповідь відбудеться 31 липня о 21:00. Гра пройде у польському Кракові.
Якщо Шахтар пройде Бешикташ, то зустрінеться з невдахою пари Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).
Якщо українська команда поступиться туркам, то у Лізі конференцій зіграє з переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).