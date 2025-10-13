Легендарний тренер Йожеф Сабо в інтерв'ю сайту BLIK.ua поділився очікуваннями від сьогоднішнього матчу відбору ЧС-2026 Україна – Азербайджан, який пройде у польському Кракові та розпочнеться о 21:45.

«У гравців збірної України має бути спортивна злість на азербайджанців, тому що після нічиєї в Баку на нашу команду посипався шквал критики. До того ж Азербайджан, як команда, слабший за Україну, а очки нам потрібні, щоб зберегти друге місце.

З перших хвилин наша команда повинна включити швидкість, пресингувати і тиснути на Азербайджан. Чим швидше ми заб'ємо гол, тим буде простіше. Однак викликає занепокоєння те, що наша середня лінія погано відбирає.

У Баку гра нашої команди – це ганьба, грали просто жахливо. Думаю, тренерський штаб зробив висновки і у Кракові ми побачимо зовсім іншу гру».