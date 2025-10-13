Збірна України прогулялася Краковом напередодні матчу проти Азербайджану. ВІДЕО
Старт поєдинку запланований на 21:45
близько 1 години тому
У понеділок, 13 жовтня, національна збірна України проведе матч 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Азербайджану. Напередодні гри українська команда прогулялася містом Краковом, відео з заходу показала УАФ:
Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Йозефа Пілсудського у польському Кракові. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.
Головним арбітром матчу призначено австрійця Себастьяна Гісхамера, а за роботу системи VAR відповідатиме його співвітчизник Мануель Шуттенгрубер.
Поєдинок транслюватиме MEGOGO, а прокоментують його Вадим Скічко та Володимир Звєров.
Після трьох турів групового етапу Франція лідирує, маючи 9 очок. Україна йде другою з 4 балами, Ісландія має 3, а Азербайджан з 1 очком замикає таблицю.
Паралельно цього ж дня Ісландія прийматиме збірну Франції.