Гравець боснійського клубу Зріньскі Марко Вранкович розповів про свої очікування перед зустріччю з Динамо у третьому турі Ліги конференцій.

За словами захисника, команда відчуває втому, проте готова до непростого поєдинку проти чемпіона України. Вранкович також зазначив, що йому приємно грати в матчах такого рівня і хотілося б частіше відчувати подібні емоції.

«Важкий матч, але ми їдемо туди з полегшенням, щоб досягти хорошого результату. Ми точно відчуватимемо втому, але нам краще грати частіше. Важкі матчі, але в них цікаво грати», - запевнив Вранкович у коментарі для Hercegovina.info.

Зустріч третього туру Ліги конференцій між Динамо та Зріньскі пройде 6 листопада, початок — о 22:00 за київським часом. Після двох турів групового етапу кияни залишаються без очок і посідають 34-те місце у загальному заліку турніру.