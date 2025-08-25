Воротар ПСЖ Матвій Сафонов остаточно прийняв рішення залишитись у клубі та має намір боротися за місце в основі. Він переконаний, що зможе отримати шанс проявити себе після відходу Джанлуїджі Доннарумми, який продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

На цьому фоні керівництво та тренерський штаб парижан обговорили тактику поведінки усередині колективу, щоб уникнути напруженості у зв'язку з переходом до чемпіонату Франції захисника збірної України Іллі Забарного.

Як повідомляють Le Parisien та ParisSG Infos, українець погодився виступати в одній команді з російським голкіпером і більше не вимагає його продажу.

Проте клуб має намір максимально знизити ризик можливих провокацій та непорозуміння. Зокрема, у ПСЖ ухвалили рішення уважно контролювати командні фото та відеосесії, щоб Сафонов і Забарний якомога рідше опинялися разом як на полі, так і за його межами.

Раніше Луческу виніс вирок перспективі Забарного в ПСЖ.