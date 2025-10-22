Мадридський Атлетіко напередодні зазнав розгромної поразки від лондонського Арсеналу на виїзді в матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Після фінального свистка головний тренер мадридців Дієго Сімеоне поділився своєю думкою про виступ команди.

«Ми змагались, як могли, але суперники були кращі, і ми повинні їх із цим привітати. І коли ви приймаєте те, що вони кращі, це допомагає вам навчатись та продовжувати рости, що ми й робитимемо далі.

Позитивним моментом було те, що команда дуже добре боролась до першого гола. Ми могли б краще захищатись у тому епізоді, але вони виконують стандарти дуже добре, і тепер зрозуміло, чому вони забивають так багато голів. Це також показує, наскільки важливі стандартні положення у футболі та в цьому змаганні.

Так само ми могли б сфолити при другому голі, але ми цього не зробили. Це не невдачі. Це — помилки. І під час кожної з цих помилок, суперники були вбивчими, тож вони були кращими.

У той період кожна атака, яку вони доводили до наших воріт, ставала гольовою. Були індивідуальні помилки, які перетворюються на колективні. Ми втратили свого суперника під час першого пропущеного та не фолили в другому. Під час третього був поганий підкат, і це мало не стало автоголом, бо був підбір м'яча в штрафному майданчику. Саме такі дрібниці роблять матч тим чи іншим», — заявив аргентинський фахівець.