Павло Василенко

Перед матчами Англійської Прем'єр-ліги цими вихідними буде оголошено хвилину мовчання на згадку про футболіста Ліверпуля Діогу Жоту та його брата Андре Сілву, які трагічно загинули в аварії.

Представники АПЛ раніше обговорювали з менеджерами Ліверпуль, як найкраще вшанувати пам'ять португальського нападника, який загинув разом зі своїм братом в автокатастрофі в Іспанії 3 липня.

Окрім хвилини мовчання, гравці носитимуть чорні пов'язки. Клуби також вшанують їх відеороликами, які будуть проектуватися на світлових табло стадіону, повідомляє агентство DPA.

Хвилиною мовчання на честь Жоти також вшанували перед недільним матчем FA Community Shield, у якому Крістал Пелас переміг Ліверпуль з рахунком 3:2 у серії пенальті.

Однак група вболівальників порушила хвилину мовчання, коли з трибун пролунав свисток. Арбітр Кріс Кавана достроково завершив хвилину мовчання.