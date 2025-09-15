Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах у виїзному поєдинку 4-го туру проти Бернлі забив переможний м’яч з пенальті на 90+5 хвилині. Цей удар став 35-м резульативним для єгипетського форварда з 11-метрової позначки у складі мерсисайдців у матчах англійської Прем’єр-ліги.

Таким чином 33-річний Салах перевершив клубний рекорд легенди Ліверпуля Біллі Лідделла, який мав 34 реалізовані пенальті. Загалом для Мохамеда це 188-й гол у чемпіонаті Англії, що дозволило йому піднятися на четверте місце серед найкращих бомбардирів турніру.

Під керівництвом Арне Слота Ліверпуль здобув четверту перемогу поспіль на старті сезону та з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

Англія. Прем’єр-ліга. 4-й тур

Бернлі – Ліверпуль 0:1 (Салах 90+5 пен.)