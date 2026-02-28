Сандерленд не зміг втримати перемогу над Борнмутом
Команди обмінялися голами
близько 8 годин тому
У суботу в АПЛ стартував ігровий день матчем середняків, в якому Борнмут приймав Сандерленд і гра завершилася нічиєю 1:1.
Гості вийшли вперед на 18-й хвилині: Еліезер Майенда добив м'яча зблизька після того, як воротар Джордж Петрович парирував сильний удар Діарри прямо на гравця збірної Іспанії.
У другому таймі тренер Борнмута Андоні Іраола випустив Еванілсона замість Девіда Брукса, щоб посилити атаку. Ця заміна принесла результат: на 63-й хвилині бразилець замкнув подачу Маркуса Таверньє і зрівняв рахунок.
Сандерленд мав шанс вирвати перемогу на 81-й хвилині, коли Діарра відправив м'яч у сітку, але гол був скасований через офсайд.
Чемпіонат Англії, 28-й тур
Борнмут — Сандерленд 1:1
Голи: Еванілсон, 64 - Маєнда, 18
Поділитись