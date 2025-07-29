Павло Василенко

Раніше повідомлялося, що український воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник зацікавив англійський Сандерленд. Новачок АПЛ вже робив запит щодо голкіпера національної збірної України.

За інформацією журналіста Алана Ніксона, Шахтар може піти на угоду з Сандерлендом щодо Різника, навіть попри матчі у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що у першому раунді відбору ЛЄ донеччани пройшли фінський Ільвес (6:0, 0:0), а у першому матчі другого раунду обіграли турецький Бешикташ (4:2).

У новому сезоні Різник провів три поєдинки за Шахтар у кваліфікації Ліги Європи, пропустивши два м’ячі й оформивши два кліншита.