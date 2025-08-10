Лівий захисник Артур Масуаку офіційно став гравцем Сандерленду, повідомляє сайт клубу. Контракт із 31-річним конголезцем розрахований до кінця червня 2027 року. Раніше Артур залишив Бешикташа на правах вільного агента.

У серпні 2022 року Масуаку перейшов до стамбульського клубу на правах оренди з Вест Хем Юнайтед, а в липні 2023-го за нього заплатили 2 мільйони євро. За чорно-білих він провів 108 матчів, забив три голи та зробив 18 результативних передач, вигравши Кубок та Суперкубок Туреччини.

За молотобійців Масуаку виступав з 2016 по 2022 рік, провівши 128 ігор, у яких відзначився двома голами та десятьма асистами. Раніше конголезець грав за Олімпіакос та свій рідний клуб Валансьєн. У збірній ДР Конго на рахунку Масуаку 36 матчів, три голи та два асисти.

